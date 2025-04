Bernardo Silva foi formado no Benfica, saiu precocemente para o Mónaco e já expressou a sua intenção de representar o clube na fase final da carreira. Nos últimos dias, tem sido apontado a um regresso ao clube na próxima temporada.

Bruno Lage foi questionado sobre isso na antevisão ao duelo com o Arouca, para a 29.ª jornada do campeonato. Recordou o passado conjunto com Bernardo.

«As pessoas, os adeptos reconhecem que o Bernardo é um símbolo do Benfica. Tive o prazer de trabalhar com ele vários anos nda formação. Escolas, iniciados e juvenis. O mais importante é o que nós controlamos. Só controlo o jogo de amanhã sobre o mercado, há pessoas a trabalhar sobre o assunto», começou por dizer.

«Não mantenho contacto com ele. A última vez que falei com ele foi para lhe dar um 'tiro numa rótula', porque ia jogar contra nós, em jeito de brincadeira, porque é um jogador talentoso e é a única maneira que temos de o travar, no Wolverhampton. É um jogador por quem os adeptos têm carinho, que conheço muito bem. Tem feito uma carreira fantástica. Ele como tantos outros, já manifestou a vontade de regressar. Quando? Não se sabe. Tem de se juntar a vontade do jogador e a oportunidade do clube. Não é nada que nos tire o foco do jogo de amanhã, que é o mais importante e o que controlo», completou, adiante.

A imprensa inglesa aponta a saída de Bernardo Silva do Manchester City no próximo verão. Aos 30 anos, soma 41 jogos esta temporada.