Bruno Lage, treinador do Benfica, fez a antevisão da visita ao reduto do Alverca, deste domingo, a contar para a quarta jornada da Liga, a terceira dos encarnados na competição. O treinador dos encarnados não quis falar de Sudakov, reforçando ainda o desejo de ter um Benfica com «postura de campeão».

Comenta a chegada de Heorhii Sudakov quando for oficial

«Ainda não é uma situação oficial, há várias situações que estão a acontecer. Não vou comentar nada que não seja oficial. Quando assim for terei prazer em falar.»

Alverca como uma equipa «curiosa», Benfica com vontade de mostrar postura de «campeão»

«A equipa está a recuperar bem, mais importante é mentalmente e ter a noção da importância dos jogos. A importância de vencer este tipo de jogos, de jogar este tipo de jogos fora de casa depois da Champions. Queremos os três pontos para o nosso objetivo maior. O Alverca é uma equipa interessante, estamos à espera de linha de cinco, com um ataque muito forte à profundidade. Até foi com curiosidade que vi os movimentos do ponta de lança adversário, é muito forte, as oportunidades que criou são situações que temos de controlar. Fica o desafio de a equipa apresentar-se com uma postura de campeão porque temos de vencer este jogo.»

Três objetivos até à pausa das seleções. Dois já foram cumpridos

«Temos de ter essa capacidade, enquanto estrutura, que os jogadores se sintam sempre motivados. Se assim não fosse, não teríamos conseguido manter o Aktur concentrado, vocês sentiram que foi um excelente profissional. Não tínhamos apenas um objetivo. Temos vários ao longo da época, que é vencer todos. Conseguimos a Supertaça, o apuramento e vencer todos os jogos de campeonato. O foco e motivação estão no máximo porque sentimos que os jogadores querem atingir os objetivos. Não temos mais lesionados.»

