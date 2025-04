Bruno Lage abordou mais uma vez a questão física de Tomás Araújo, defesa do Benfica que sofre com uma pubalgia e tem sido gerido nas últimas semanas. Diante do FC Porto acabou por sair perto da hora da jogo, indicando que não conseguia jogar mais.

Na antevisão ao primeiro de dois duelos com o Tirsense para as meias-finais da Taça de Portugal, Bruno Lage abordou qual o seu plano para a utilização do jogador.

«Tomas Araújo joga conforme o que for sentindo. Fez 60 minutos de enorme qualidade. Temos sempre gente preparada para jogar. Aproveito a sua pergunta para explicar a nossa dinâmica de convocatória. Quando fazemos o onze idealizamos o banco com jogadores que possam fazer mais do que uma posição», afirmou o técnico, antes de mencionar as outras opções do lado direito.

«O Samuel [Dahl] integrou bem o espírito da equipa, tem feito um trabalho fantástico. Por vezes preferimo-lo porque faz de lateral esquerdo e direito. Fredrik igual e o Leandro Santos acompanhou a equipa há dois dias, amanhã vai ser titular», atirou o técnico.

O jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal tem lugar no Estádio Cidade de Barcelos às 20h45 de quarta-feira, 9 de abril.