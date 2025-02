*Nuno Martins Neves

Bruno Lage, treinador do Benfica, após a vitória por 1-0 frente ao Santa Clara, para a 22.ª jornada da Liga:

[Leitura ao jogo]



«Foi um bom jogo de futebol, perante as circunstâncias, quer pelo tempo entre jogos, quer pelas condições climatéricas. Vitória muito importante, justa, fizemos uma primeira parte segura, entrada muito forte na segunda, chegamos ao golo e são três pontos muito importantes.»

[Dahl, um lateral, jogou a médio, à semelhança do Beste. Equipa apresentou um novo figurino tático]



«É em função da estratégia: sabemos que é um jogador ofensivo, com capacidade de cruzamento, semelhante ao Beste. Caiu a decisão de fazermos algumas alterações, não que estivéssemos a abdicar de nada, mas sentimos que tinham de ser estas as medidas certas para o jogo.»

[Mudanças no onze. Para surpreender o Santa Clara ou gestão física?]



«Surpreendemos em termos estratégicos, mantendo muita gente por dentro e dois na largura. Já tínhamos tentado na Taça da Liga, com jogadores diferentes. A jogar de três em três dias como estamos a fazer - e ainda bem, é sinal que estamos em várias frentes e temos de escolher os melhores jogadores.»

[Palavras sobre Pinto da Costa]



«Foram muitos anos no futebol, com muitos títulos, por isso deixo os meus sentimentos.»