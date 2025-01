Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, após o Benfica-Sp. Braga (1-2) deste sábado, em conferência de imprensa:

[Análise]

«Não foi a primeira parte que gostaríamos de fazer. Temos de fazer mais golos do que os que fizemos hoje. Criámos muitas oportunidades, mas temos de fazer mais. Se olharmos para as oportunidades do Sp. Braga e as nossas na primeira parte, foram muito semelhantes as do Pavlidis e do Navarro. A situação do canto, tivemos uma oportunidade de canto muito semelhante ao golo do Braga e não fizemos golo. Tivemos uma segunda parte em que dominámos, com as alterações fomos sempre acrescentando energia positiva à equipa. Neste jogo os golos não apareceram. Os pontos conquistam-se é com golos. Temos de olhar para a forma como sofremos estes golos. Temos de ver, analisar bem porque não são coisas que possamos voltar a repetir.

[Primeira parte tem sido um tendão de Aquiles?]

«Temos apenas de olhar para o jogo e perceber, nos nossos primeiros jogos, que sofremos primeiro em casa. Não há uma razão lógica para olhar para isso. Gosto de olhar é para o jogo com um todo. Tem a ver com a estratégia, temos de fazer mais golos. Os golos é que transformam o jogo. A equipa não marca e não se transforma o jogo.»

[Difilculdades de concretização.]

«Tivemos hoje. Foi um problema da equipa. Não fomos [assertivos]. Os golos têm de aparecer da forma como jogámos. Nós criámos muitas oportunidades, mas temos de marcar golos. Hoje não podíamos perder este jogo.»