Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa após a vitória caseira sobre o Farense, por 3-2:

[Análise]

«Marcámos três bons golos, tivemos uma entrada muito forte na primeira parte. Permitimos que o Farense marcasse o golo perto do intervalo, numa bola parada. A equipa entrou muito bem na segunda parte, faz o 3-1. O Farense nunca desistiu. Os três homens da frente, como nós falámos ontem, são muito fortes. O Rony foi um jogador meu aqui nos juvenis, um jogador com enorme qualidade. Pé-esquerdo muito virtuoso, fez uma bonita carreira. Depois ainda têm o Marcos Matias, também para entrar e atacar a profundidade. É um dos melhores, trabalhou comigo em Sheffield. Eu conheço-o muito bem a forma como ele ataca na profundidade. E depois uma palavra também para aproveitar para dar uma palavra ao Tomané, porque realmente fez um jogo fantástico. Acho que é de enaltecer a exibição dele, porque é dos poucos pontas de lança portugueses no nosso campeonato. Uma exibição muito boa, ganhou muitos duelos, primeiras e segunda bola. Acho que é uma vitória muito importante. Perante o adversário que se bateu muito bem, mérito do seu treinador. Já agora também, conheço o Tozé há algum tempo, desde aquele programa que fiz no Canal 11, em que ele treinava no Oliveira do Hospital e percebia-se que qualquer dia ia chegar à Primeira Liga. Ele mete muito bem as suas equipas a jogar e a competir. Por isso, para terminar, uma vitória justa, três pontos e seguimos em frente com o foco, agora sim, no FC Porto.»

[Ficou satisfeito com as cinco alterações no onze?]

«Sim, claro que sim. É isso que eu pretendo, que os jogadores me coloquem sempre este desafio. No último jogo, marcou Bruma, marcou Belotti, hoje marcou Akturkoglu, marcou Pavlidis. É nós estarmos a cada momento a escolher o melhor onze e temos a possibilidade de depois escolher o melhor onze a cada momento e, em particular, os três homens a frente. Mas foi uma exibição sólida, praticamente, de toda a gente e fiquei satisfeito com a exibição de todos.»

[Porque é que o Benfica teve dificuldades?]

«Sim, nós não jogamos sozinhos e o mais importante é fazer análise do que aconteceu durante os 90 minutos. O Trubin analisou o tempo e analisou o momento do jogo. Uma coisa é o primeiro minuto, outra coisa é no final do jogo. Todas as equipas fazem faltas táticas. O mais importante é a vitória e a ideia da equipa. Aquilo prometo é que é o que tenho prometido sempre. Foco no jogo seguinte, preparar a equipa, motivar-nos e ir com a missão de vencer o jogo. Esse é o nosso principal objetivo.»