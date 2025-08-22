Bruno Lage teve de recorrer a chavões para projetar o jogo com o Tondela e assumiu que a mudança de «chip» para o campeonato traz alguns riscos. O treinador do Benfica garante que os adeptos «querem é ser campeões» e agradeceu ao Besiktas por abrir as portas do centro de treinos.

Jogo com o Tondela e importância do campeonato vs Liga dos Campeões

«Vou começar com um chavão: é o jogo mais importante, é o próximo. A Liga dos Campeões é importante, traz prestígio, financeiramente é muito importante, até tenho aqui algumas considerações sobre o que fizemos no ano passado. Chegámos aos oitavos de final, fomos a equipa portuguesa que mais fez para o ranking de Portugal, batemos recordes de receita, mas no final não fomos campeões. E os benfiquistas querem é ser campeões. O nosso foco tem de ser total no campeonato, no jogo com o Tondela. Há três pontos que queremos saber e sabemos que temos muitas coisas a perder neste tipo de jogo. O nosso foco é na concentração, determinação, empenho e agressividade para vencermos o Tondela.

É uma equipa que tem um treinador muito experiente [Ivo Vieira], que tem feito sempre bons trabalhos. Os dois resultados [derrotas nas primeiras jornadas] são um pouco enganadores, a equipa apresenta uma forma de jogar muito interessante, é muito forte na construção. Tem um jogador que conheço muito bem, foi meu jogador no Wolverhampton [Joe Hodge], três homens na frente interessantes a atacar a profundidade, um ponta de lança com registo interessante ao nível de golos… temos de estar muito concentrados e empenhados para vencer o jogo.»

Possibilidade de rodar a equipa

«Espero apresentar o onze em melhores condições. Aproveito para agradecer publicamente ao Besiktas que nos deu a possibilidade de treinar no seu centro de treinos. Treinámos em Istambul, fomos muito bem recebidos. Temos de perceber como os jogadores recuperam e, amanhã [sábado], decidir qual é o melhor onze.»

Aliar resultados positivos a boas exibições

«Roma e Pavia não se fizeram num dia. Neste momento, temos de vencer e, depois, vamos ter tempo para convencer. Houve jogos em que estivemos muito bem em determinados momentos coletivos. Neste momento, o resultado está em primeiro lugar. Estamos em agosto, fizemos um arranque muito positivo, estamos satisfeitos, sabemos que temos de dar todos muito mais. Neste momento, é vencer e, depois, teremos tempo para convencer.»