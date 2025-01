Após a final da Taça da Liga foi visível uma manifestação de desagrado de Bruno Lage quando subiu ao palco para receber a medalha de vencedor da competição.

O treinador do Benfica deteve-se durante alguns segundos em frente a Rui Costa e proferiu algumas palavras enquanto apontava para a zona onde os jogadores do Sporting tinham feito guarda de honra.

Segundo apurou o Maisfutebol, o técnico das águias referia-se em concreto a Pedro Gonçalves, que durante a passagem dos jogadores do Benfica dirigiu algumas palavras que não caíram bem a Lage.

Nas imagens da realização do jogo foi possível, inclusive, ver o momento em que o treinador do Benfica confronta o jogador do Sporting.

Na sala de imprensa, Lage foi questionado sobre o assunto, mas respondeu de forma evasiva, preferindo direcionar o discurso para a conquista de um troféu que escapava ao clube encarnado desde 2016.