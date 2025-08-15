O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Bruno Lage após uma queixa do Sporting.

Recorde-se que o emblema leonino alegou que o treinador do Benfica insultou o árbitro Fábio Veríssimo após a expulsão de Nuno Santos, treinador de guarda-redes dos encarnados, na Supertaça Cândido de Oliveira.

Agora, na sequência da participação, a Secção Não Profissional do CD deliberou a instauração de um processo disciplinar a Bruno Lage, que não foi punido pelo juiz da partida, que também não descreveu no relatório os alegados factos denunciados pelo Sporting.

«Não estou nada preocupado. Posso garantir de uma forma clara que o que consta na queixa é falso. Estou seguro de que o próprio árbitro, Fábio Veríssimo, quando for confrontado com isso, vai dizer o mesmo que eu. Nada preocupado», afirmou Bruno Lage neste sábado após ser questionado sobre a denúncia feita Sporting a 9 de agosto.

O COMUNICADO DO CONSELHO DE DISCIPLINA:

«A Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina deliberou, em 14 de agosto de 2025, instaurar processo disciplinar a Bruno Miguel Silva Nascimento, tendo por objeto o apuramento da eventual relevância disciplinar de factos não descritos nos relatórios oficiais do árbitro, do delegado ou das forças policiais, relativos ao jogo a contar para a Supertaça Cândido Oliveira Betano, realizado no dia 31 de julho de 2025. A instauração ocorreu no seguimento de participação disciplinar apresentada, em 9 de agosto de 2025, pela Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD.

O processo foi enviado, dia 14 de agosto de 2025, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução.»