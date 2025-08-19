O play-off da Liga dos Campeões entre Benfica e Fenerbahçe tem como particularidade o facto de colocar, frente a frente, dois treinadores naturais de Setúbal, Bruno Lage e José Mourinho.

«Considero o mister Mourinho o melhor treinador de Setúbal e de muitos arredores», atirou o técnico das Águias, lembrando que, «há 20 anos, enquanto ele vencia a Taça UEFA, eu subia de divisão o Vendas Novas, com o mister José Rocha», ou, «quando em 2004 ele ganhou a Liga dos Campeões, eu ganhei o meu primeiro título ao serviço do Benfica».

«Como setubalense, todos vivemos uma época de grande orgulho por tudo o que ele fez no futebol nacional e internacional», sublinhou Bruno Lage, que procurou, ainda assim, colocar o foco naquilo que será realmente relevante na eliminatória de acesso à fase liga da Champions.

«Não vai ser o jogo do Bruno contra o José Mourinho, mas sim do Benfica contra o Fenerbahçe. Independentemente do respeito e da admiração que tenho por ele, o que está na minha mentalidade é fazer o melhor da minha competência para ajudar o Benfica a fazer um bom resultado, levar a eliminatória para o Estádio da Luz e garantir o acesso à Liga dos Campeões», explicou.

«Eventualmente, do lado dele e do nosso, poderíamos pensar num encontro numa fase mais adiantada da competição do que propriamente neste momento», admitiu Lage, que encara o play-off como de «50/50». E nem o facto de as duas equipas se terem defrontado, na última pré-época, altera essa ideia.

«Na Eusébio Cup foi notório que nem um nem outro perspetivou no tempo que este encontro poderia vir a acontecer. Não houve grandes pormenores de ordem estratégica que pudesse trazer para este jogo. Tentamos sempre antecipar o que vem do outro lado, mas o mais importante é estarmos muito conscientes do que é o nosso trabalho para o jogo», completou o técnico das Águias.

Num jogo que vai ter acompanhamento ao minuto pelo Maisfutebol, Fenerbahçe e Benfica disputam a primeira mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões, na quarta-feira (20h00), em Istambul.