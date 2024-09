No início de janeiro de 2019, Tiago Pinto, então diretor-geral do Benfica, ligou a Bruno Lage quando este regressava a casa após um dia de trabalho no Seixal. Disse-lhe que ia deixar de beber café descansado porque teria de assumir o comando da equipa principal do Benfica.

Meses depois, após a conquista do título, o treinador, agora regressado ao clube da Luz, revelou que houve duas decisões que tomou imediatamente enquanto regressava ao Benfica Campus para reunir com os responsáveis da equipa: recuperar o 4x4x2 e pôr João Félix a titular.

Nesta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Santa Clara - o primeiro da nova vida de Lage nas águias - o treinador de 48 anos foi questionado sobre o que já tinha decidido fazer: se ia recuperar o 4x4x2 e quem era o jogador que, à semelhança de Félix há cinco anos, ia revolucionar o futebol do Benfica daqui para frente.

«Pensei em conhecer os jogadores, porque realmente são muitos jogadores novos e muitos jogadores a chegarem. O único jogador que trabalhou diretamente comigo no Benfica foi o Florentino. Já tinha trabalhado com o Renato Sanches em Swansea. Mas foi conhecer os jogadores e olhar um bocadinho para eles e perceber a dinâmica. Mais do que olhar para os jogadores e ver se encaixam no sistema em que eu gosto de jogar, foi olhar para todos os jogadores e tentar idealizar uma equipa», disse aos jornalistas.

«Sei do que é que os adeptos gostam. Gostam de ganhar, de jogar bem, que a equipa crie oportunidades de golo. O que prometo na primeira fase é trabalhar muito e fazer desenvolver a equipa para que ela chegue ao estado que nós e que os adeptos queremos», acrescentou.

Bruno Lage não revelou qual a matriz tática que vai utilizar. Até porque, mais importante do que isso, é a fluidez que a equipa vai apresentar no futuro, independentemente do sistema escolhido. «Mais do que o sistema, são dinâmicas diferentes porque temos de fazer crescer a equipa principalmente em termos ofensivos para criar mais oportunidades de golo. Em função do que conhecemos dos jogadores, o que fizemos foi tentar ligá-los e, a partir de um posicionamento, perceber como podemos criar uma dinâmica diferente que vá ao encontro das minhas ideias», projetou ainda.

Sobre o jogo deste sábado, o treinador do Benfica mostrou-se satisfeito por ter recebido a notícia de que o Estádio da Luz vai estar cheio para um jogo contra uma equipa que arrancou a temporada com três vitórias em quatro jornadas.

«O Santa Clara é um adversário muito competente e que teve um início de época muito bom. Tem três vitórias nesta altura e aquilo que eu espero é, fundamentalmente, além de olhar para adversário, olhar para o que podemos fazer. Foi o que fizemos nestes dois dias: preparar a equipa, olhar para a equipa, perceber o caminho que tem feito e o que nós podemos fazer já amanhã com dois dias de trabalho. Espero um jogo dinâmico da nossa parte, ofensivo e a criar muitas oportunidades de golo. Foi nisso que trabalhámos nestes dois dias», disse.

Lage referiu-se depois aos jogadores internacionais recém-regressados aos trabalhos e ao ambiente no seio do grupo de trabalho. «As impressões foram boas. Para já, toda a gente disponível exceto os lesionados. Toda a gente chegou bem e com energia. Toda a gente treinou bem ontem e hoje e as primeiras impressões foram o sentir que a equipa está junta, unida, com bom ambiente e que tem uma vontade enorme de oferecer vitórias aos nossos adeptos.»