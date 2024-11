Declarações de Bruno Lage depois da vitória do Benfica sobre o Estrela da Amadora, neste sábado, por 7-0, em flash interview à Sport TV:

[Noite perfeita?]

«O mais importante foi a exibição. Tínhamos dois objetivos. Primeiro, dar continuidade ao jogo com o FC Porto. Queríamos voltar a fazer um grande jogo. E, depois, queríamos uma demonstração de força na entrada deste novo ciclo. Há ali um período entre os 25 e os 40 minutos em que podíamos ter outra qualidade na posse da bola. Corrigimos isso ao intervalo. A equipa apareceu disposta a dar continuidade a fazer o que tinha feito na primeira parte. É um resultado pesado para o Estrela mas que a nós fica bem. É a melhor maneira de poder homenagear o mister Nené, com número sete.»

[Gestão antes do Mónaco]

«Sim, um pouco, tirámos jogadores que têm jogado mais vezes. A partir dos 60 minutos, vi oportunidade para ver outros jogadores que estamos a conhecer. Para além disso, tive o prazer de lançar mais um menino da formação.»

[Pediu palmas à bancada para Arthur Cabral. Porquê?]

«É recordar o nosso primeiro jogo com o Santa Clara. Foi a força da bancada que nos deu alento para vencer o jogo. Aos 70 minutos, já tinha estado bem posicionado e com bons movimentos, mas sem golo. Veio essa confiança da bancada e marcou dois golos. Os adeptos compreendem isso e os golos do Arthur são exemplo [da força da bancada]. Foram importantes para ele e para a equipa.»