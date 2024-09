Bruno Lage vai assinar contrato com o Benfica válido por duas temporadas. O regresso do treinador ao clube está fechado, depois da reunião de ontem com Rui Costa, que se prolongou até de madrugada, ter permitido definir as linhas gerais do contrato.

Os últimos detalhes foram, de resto, acertados esta quinta-feira de manhã e está tudo fechado para que o treinador assine em breve contrato válido por duas temporadas.

Nesta altura falta apenas acertar quando Bruno Lage vai ser anunciado. O que está previsto é que o treinador seja oficializado ainda esta quinta-feira e apresentado à imprensa apenas na sexta-feira de manhã, mas esse é um detalhe ainda por fechar.

Tal como o nosso jornal notificou no domingo, dia seguinte ao anúncio da saída de Schmidt, Bruno Lage era a escolha número 1 de Rui Costa e já havia a forte hipótese de regressar ao clube no qual conquistou uma Liga e uma Supertaça em cerca de época e meia.

Bruno Lage já deverá orientar o Benfica no treino desta sexta-feira, dia em que a equipa principal regressa aos trabalhos ainda sem vários jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções.