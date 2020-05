Ljubomir Fejsa sente que nunca esteve nos planos de Bruno Lage, e por isso acabou por ser emprestado ao Alavés no passado mês de janeiro.

«Estive no Benfica mais de seis anos e não tenho palavras para o que é o Benfica para mim. Todos os jogos, todos os títulos, todos os momentos bonitos foram e são tudo para mim. Tenho mais um ano de contrato, mas em janeiro precisava de sair. Fui para o Alavés porque queria jogar e aqui não tive a oportunidade do treinador», começa por dizer o médio sérvio, em declarações ao Record, antes de recuar até janeiro de 2019.

«Lesionei-me durante um treino, devido a uma pancada de um companheiro, pouco tempo depois da entrada de Bruno Lage. Fiquei quase dois meses de fora por lesão e tudo mudou. O treinador nunca me viu nos seus planos. Porquê? Não sei, nunca me disse. Falei com ele, mas só disse para continuar a trabalhar que tudo ficaria bem. Mas nunca esteve! Fiquei dececionado, embora tenha dado sempre o meu melhor», acrescentou.

Fejsa foi questionado também sobre o trabalho com outros técnicos. Desde logo Jorge Jesus, o primeiro técnico que teve no Benfica, e que considera «não apenas um dos melhores portugueses, mas um dos melhores do mundo».

«Foi o treinador que me trouxe para o Benfica e nunca lhe disse obrigado publicamente por me ter dado a oportunidade de ter os melhores momentos da minha carreira aqui», afirmou.

«Rui Vitória era mais calmo», destaca Fejsa, que em todo o caso deixa elogios ao atual técnico do Al Nassr: «Um treinador e um homem fantástico. Só tenho boas palavras para ele e para a equipa técnica. Espero que tenham muito sucesso.»