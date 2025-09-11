O investimento em reforços que o Benfica fez no verão não preocupa Bruno Lage, que garante estar «muito confortável» com o trabalho feito. O treinador dos encarnados confessou ainda sentir que, pela primeira vez, presidente e direção tiveram em conta as ideias do técnico na hora de contratar.

Responsabilidade pelo investimento e como avalia o mercado

«Dá muita responsabilidade e sinto-me muito confortável com essa situação. Deixem-me fazer uma breve introdução sobre o mercado. Tivemos em consideração jogadores em final de contrato, jogadores que terminaram empréstimo, jogadores lesionados e o reforço da equipa. Aquilo que sinto enquanto treinador do Benfica é que este foi o único mercado em que o presidente e a direção desportiva levaram em consideração as ideias do treinador. Nós conversámos muito a seguir ao Mundial de Clubes e todo o nosso trabalho convergiu nesse sentido. Estou muito satisfeito com o trabalho que fizemos e sinto-me muito bem com essa responsabilidade.»

Entre Benfica, FC Porto e Sporting quem é que se reforçou melhor?

«Só irei analisar as equipas quando for jogar contra elas. Mais importante foi o trabalho que fizemos, sobre o panorama das nossas saídas [n.d.r. mostra folha com o plantel]. Perdemos muitos jogadores e tivemos de reforçar aquilo que sentia que eram algumas ausências por lesão, algumas por final de contrato, algumas vendas que tiveram de acontecer e fizemos um bom trabalho.»