Luís Nascimento, irmão de Bruno Lage e treinador-adjunto deste, escreveu uma mensagem de despedida após a saída do Benfica ter sido oficializada. A equipa técnica chegou a acordo com o clube para a rescisão (Lage abdicou do remanescente do contrato, mas os assistentes recebem o valor devido até junho de 2026).

Numa publicação feita na sua página oficial de Instagram, fechada ao público, Luís Nascimento foi algo enigmático antes de recordar alguns feitos positivos ao leme das águias:

«Oficialmente terminou hoje a nossa ligação ao 'nosso' Sport Lisboa e Benfica. Muito havia por dizer e por contar, mas prefiro recordar as coisas boas e os objetivos que ajudámos o clube a alcançar nestes últimos 4/3 meses de uma transição de época futebolística completamente atípica», escreveu.

«Vencedores da Supertaça; apuramento para a Liga dos Campeões; Mundial de Clubes - apuramento para os oitavos de final (eliminados no prolongamento pelos vencedores da competição; primeira vitória da história do Benfica sobre o Bayern Munique; melhor sequência de jogos da história do clube sem sofrer golos no arranque de uma época (sete jogos)», rematando depois:

«E tudo isto com as (muitas) condicionantes que se conhecem». Após 66 jogos e 45 vitórias no último ano, ao serviço do Benfica, Bruno Lage e a sua equipa técnica já têm um convite para orientar o Al Ahly, do Egito.

Tal como o irmão mais velho, Luís Nascimento tem um longo passado na formação do Benfica, entre 2005 e 2019. Venceu quatro campeonatos nacionais de iniciados (sub-15).

