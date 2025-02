Bruno Lage foi desafiado a comentar as palavras de Jorge Jesus, que recentemente afirmou que, do plantel do Benfica, apenas Ángel Di María teria lugar na equipa do Al Hilal.

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Mónaco, o treinador dos encarnados brincou com a situação, mas deixou o compatriota sem resposta, até porque não conhece bem a equipa saudita.

«Mas não tem dinheiro para o comprar [risos]. Ou, se calhar, tem. Apanhou-me completamente desprevenido. Não vou comentar as palavras do mister Jorge Jesus, até porque só conheço dois ou três jogadores do Al Hilal. O Rúben [Neves] foi meu jogador no Wolverhampton, o João Cancelo foi meu jogador no Benfica e, claro, o Mitrovic, que faz golos de qualquer maneira dentro da área. É a opinião dele. Ele conhece os jogadores dele, olha para os nossos e tem essa opinião», começou por dizer Bruno Lage.

«O mais importante é aquilo que sinto. Sinto-me muito realizado em trabalhar com estes jogadores. Ainda agora viram um homem [Pavlidis] que é um indivíduo fantástico, excecional. Veio aqui, falou abertamente... a forma como trabalha para a equipa, é o tipo de jogadores que temos aqui. A mensagem que quero passar - e que exijo que façam - é que demonstrem no jogo, que é quando as pessoas nos veem jogar, a qualidade que têm enquanto jogadores, o compromisso enquanto equipa e a família unida que eles são», acrescentou.

Lage também garantiu que Di María está apto para o duelo da Champions. «Di María está connosco e vai trabalhar. A experiência que tem nestes jogos… costuma-se dizer que marca sempre nos jogos decisivos ou finais. É um jogador muito importante para qualquer equipa.»