No dia em que Jaime Graça completaria 80 anos se fosse vivo, Bruno Lage prestou uma homenagem pública ao homem que considera ter sido o seu mentor no futebol.

Nas redes sociais, o agora treinador do Wolverhampton contou a história por detrás da camisola com o número 37 e o nome de Jaime Graça nas costas, que levou para o relvado do Estádio da Luz logo após a conquista do 37.º título de campeão nacional do Benfica, em maio de 2019.

«Horas antes do jogo com o Santa Clara, recebi um saco do meu amigo Pedro Miguel Marques, técnico de equipamentos dos juvenis SLB. 'Não abras agora, abre só no final do jogo, disse-me ele com a voz rouca e os olhos húmidos'. Eu estava tão focado no jogo e na sua importância que nem pensei no que podia ser. Após o jogo, quando abro o pacote, vejo esta camisola com o nome do nosso amigo Jaime Graça, com o 37 e a palavra campeão», recordou o último treinador campeão pelo Benfica.

Lage vincou que aquele título também era de Jaime Graça, que partiu em 2012 aos 70 anos. E explicou: «Vencer aquele campeonato, com um treinador que ele ajudou a formar, com alguns miúdos da formação e a jogar como ele gostava, com a bola como elemento predominante... fazia dele também um campeão. (...) O nosso amigo Jaime Graça partiu na manhã do dia 28 de Fevereiro de 2012. Nesse mesmo, dia o Sport Lisboa e Benfica celebrava mais um aniversário e eu era um dos nomeados para os prémios Cosme Damião. Queria muito vencer… pensando eu na altura que poderia fazer-lhe uma homenagem justa. Não venci e confesso que durante algum tempo fiquei triste por não ter feito a homenagem que o mister merecia. Sete anos mais tarde teve a devida homenagem, com o 37, por mim, pelos miúdos e pelo futebol praticado. A merecida homenagem para um dos grandes jogadores da sua geração e um fantástico ser humano. A vida arranja sempre um maneira, e muitas das vezes até supera a ideia com que sonhamos inicialmente. Parabéns mestre», escreveu Bruno Lage, que já antes homenageara o ex-futebolista e treinador, dando ao filho mais velho o nome de Jaime.

Jaime Graça fez parte da Seleção Nacional que ficou em terceiro lugar no Mundial de 66 em Inglaterra e ao longo da carreira representou o V. Setúbal e o Benfica.