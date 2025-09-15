O Benfica recebe o Qarabag na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, num jogo marcado para as 20 horas de terça-feira. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Bruno Lage abordou a «agressividade desportiva» da equipa em campo e o «bom futebol» que crê que «vai voltar a aparecer»:

Se os níveis de agressividade e intensidade já estão perto do que quer:

«Eu noto isso e olhamos agora para o nosso registo de cartões amarelos e vemos isso. O que peço e faço questão de reforçar aos jogadores é que temos de ter uma agressividade desportiva maior e estamos nesse caminho. É continuar a evoluir o terço ofensivo é algo que temos de evoluir. Quando olho para o jogo, acho que estamos pragmáticos na nossa construção, evolução, controlo do jogo. E temos de fazer uma evolução grande nas nossas dinâmicas, vários movimentos, espaços entre os defesas, à frente, nas costas, ter um leque de dinâmicas e movimentos.»

Sobre o «bom futebol»:

«Nove jogos, 13 golos, é a amostra desta época. Eu prefiro olhar para o meu registo como treinador do Benfica: 140/141 jogos e cerca de 330 golos marcados. Por isso, acredito que o bom futebol vá surgir, que os golos venham surgir, porque eu conheço bem esta casa e, no meu primeiro dia, no meu regresso, eu disse: eu sei bem o futebol que os adeptos gostam. As minhas equipas jogavam bem nas escolas, iniciados, juvenis, juniores, muito bem na equipa B. Na minha primeira passagem pelo Benfica jogávamos bem, marcámos muitos golos, vencemos títulos. O ano passado tivemos momentos em que esse bom futebol apareceu, por isso é uma questão de tempo, de trabalho e vai voltar a aparecer, seguramente.»

Se, caso estivesse na bancada, estaria satisfeito com as exibições:

«Eu disse no último jogo que não ficámos satisfeitos com o que fizemos e eu sou o primeiro a dizer: acho que é identificar o que não tínhamos da época passada e que estamos a construir. E o que temos de fazer, porque – e o Pavlidis tocou nesse assunto, mas eu não vou falar do tempo – é importante olhar para o que trouxemos do ano passado, fundamentalmente na transição defensiva, na construção nos centrais e no controlar o jogo com bola. Acho que estamos no bom caminho. Falta é trabalhar muito mais o terço ofensivo, mas houve um grande objetivo, que se dividiu noutros: era atacar isto e fazer logo, em 20 e poucos dias, sendo pragmáticos, uma Supertaça, garantir o acesso à Liga dos Campeões e conquistar o maior número de pontos até ao final do primeiro ciclo. Fizemos isso, umas vezes a jogar bem, outras menos bem. Não ficámos satisfeitos com o que aconteceu no último jogo, é perceber onde crescer e continuar a trabalhar.»