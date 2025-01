Na véspera do Benfica-Barcelona, para a sétima jornada da fase regular da Liga dos Campeões, Bruno Lage admitiu mudanças a nível estratégico para defrontar o melhor ataque da competição (27 golos), mas não na identidade da equipa.

«Estrategicamente temos de mudar, porque são jogos diferentes. Aquilo que não podemos mudar é aquilo que temos vindo a construir, que é a nossa forma de jogar, de defender e de atacar. Depois, estrategicamente é perceber três coisas: como jogar com bola, com a bola no meio-campo ofensivo e como criar problemas a uma linha defensiva que joga muito subida, como podemos criar problemas e criar as nossas oportunidades. Preparámos a equipa nesse sentido hoje, sentimos os jogadores muito confortáveis com a nossa ideia, por isso amanhã é ali, na hora do jogo que temos que colocar qualidade individual, a nossa dinâmica no jogo e também o lado estratégico», explicou no Benfica Campus.

«O nosso objetivo é, primeiro, olhar para o jogo e tentar vencer o jogo. O segundo é olhar para os pontos. Há um estudo que nos diz que eventualmente os 15 pontos pode dar o apuramento direto, ainda temos possibilidade de os fazer, mas o foco é o jogo de amanhã, jogarmos bem, criar as nossas oportunidades de golo, vencer o jogo, lutar por isso e depois veremos se conseguimos chegar a essa meta», admitiu Bruno Lage.

Lage diz que o Barcelona é «candidato» a vencer a Liga dos Campeões, quer «pelo que estão a fazer atualmente, quer pelo histórico». «É uma equipa de grande qualidade, quer em termos individuais, com jogadores fantásticos, assim como nós, e em termos coletivos é um misto da cultura do Barcelona, do ADN do clube, uma equipa que gosta de ter posse, mas já se nota bem o cunho do treinador [Hans Flick], um jogo mais vertical, mais forte na pressão, nas transições ofensivas, a explorar muito os corredores laterais e a capacidade como os jogadores jogam nas alas no um para um», explicou.

«São estes jogos que queremos jogar. Já o disse, mas há um ano atrás vi com os meus filhos o João Félix num Barcelona-PSG, estava na bancada e agora também vou jogar contra o Barcelona. Aquilo que eu sinto é que também eu tenho a felicidade de estar num grande clube. O Barcelona vai olhar para o Benfica e como um desafio interessante porque o Benfica é um clube grande», garantiu.

O Benfica defronta o Barcelona na terça-feira, em jogo da Liga dos Campeões, pelas 20 horas, no Estádio da Luz. Uma partida que poderá acompanhar AO VIVO com o Maisfutebol.