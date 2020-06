A conferência estava mesmo no final, mas o treinador do Benfica ainda fez questão de agradecer o apoio manifestado pouco antes pelo técnico do FC Porto.

Sérgio Conceição disse que não gostava de ver o colega de profissão discutido na praça pública, e Bruno Lage não deixou passar essa solidariedade.

«Foi com agrado que recebi a informação das palavras do Sérgio Conceição na conferência de imprensa. Da mesma forma que ele não gosta de ver um colega maltratado desta forma, como disse...Ele, melhor do que ninguém, pela carreira que tem feito, sabe o que é esta vida. Recentemente passou por esta situação e também não fiquei feliz. É sinal de que aqui não há inimigos, há adversários. Ele também ouvia a tal pergunta específica [sobre o lugar em risco] e respondia com categoria. Não lhe desejo sorte, pois isso não seria a minha sorte, mas envio um abraço», referiu Lage antes de abandonar a sala de imprensa, cerca de vinte minutos depois de ter entrado.