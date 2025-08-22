Kerem Aktürkoglu foi um dos tópicos mais abordados na conferência de imprensa de Bruno Lage, esta sexta-feira. O treinador do Benfica voltou a falar da proposta do Fenerbahçe, mas reforçou que o avançado está comprometido com os encarnados. E como fica Schjelderup no meio disto tudo?

Alternância da titularidade entre Schjelderup e Aktürkoglu

«O mais importante é sermos claros numa coisa. Quem toma as decisões sobre a equipa sou eu. Tenho de olhar para o rendimento dos jogadores dentro e fora de campo, perceber tudo o que anda ao seu redor, o contexto e a dinâmica da equipa. E há também a estratégia para o jogo, escolher o melhor onze. Em cinco jogos, dois jogou o Aktürkoglu e em três o Andreas. O que quero para a equipa é que sejam competitivos entre eles para que eu no final tome as melhores decisões em função da estratégia.»

Aktürkoglu será titular com o Tondela?

«Jogar é uma possibilidade, quer ele quer qualquer outro podem ser opção para qualquer jogo.»

Garante que Aktürkoglu vai ficar?

«Já respondia a essa pergunta diversas vezes. O Aktur está muito feliz, de cabeça, corpo e alma no Benfica. Se assim não fosse, não tinha feito o jogo que fez com o Fenerbahçe. Há uma proposta, está nas mãos do presidente. Sinto que o jogador quer ajudar o Benfica a vencer jogos.»