Declarações de Bruno Lage em flash interview à Sport TV, após a vitória do Benfica sobre o V. Guimarães (3-0):

[Análise]

«Jogo muito difícil, mas uma importante vitória. Era isso que nós perspetivávamos. Houve oportunidades de golo e grandes defesas de ambos os guarda-redes. Ambiente fantástico e duas partes distintas. O nosso momento com bola, nos minutos iniciais, teve muita precipitação mas estivemos sempre seguros na forma de defender. No momento de uma transição muito boa, marcámos. Depois, temos um bom momento em que marcámos um golo no corredor esquerdo mas o Pavlidis estava em fora de jogo. Na segunda parte, os jogadores acalmaram um pouco. Sentiram a importância do jogo frente a um adversário tão bom. Trocámos um bocadinho o posicionamento dos médios para estarmos mais próximos uns dos outros. Na segunda parte fomos melhores, justos vencedores. Foi um resultado pesado. Podíamos ter marcado pelo Schjelderup, grande defesa do Bruno Varela. Trubin também teve os seus momentos. Somos justos vencedores.»

[Dificuldades nos primeiros minutos]

«Isto é o futebol. Apanharam um bom momento, chamaram o Vitória à pressão, saíram muito bem com uma bela ligação. Durante os noventa minutos há sempre momentos bons e maus.»

[Benfica de jogos grandes?]

«Isto é um Benfica de uma equipa muito unida. Antes do jogo, na nossa conversa, praticamente não falei. São muito comprometidos com o trabalho. Plenamente satisfeito.»

[Di María e Tomás Araújo lesionados?]

«Faz parte. Agora é recuperar e prepararmos o jogo com o Tirsense. Independentemente de quem jogue, temos de interpretar os valores da equipa.»

[Florentino e Di María viram amarelo de propósito?]

«A este nível, tudo é estratégico.»

[Próximo jogo com o Tirsense]

«A eliminatória está encaminhada. Vamos ver quem joga, porque nesta equipa não se dão minutos, os jogadores têm de conquistá-los.»