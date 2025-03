O Benfica tem quatro jogadores a cumprir o Ramadão no mês de março. Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoglu, Zeki Amdouni e Adrian Bajrami celebram o mês mais sagrado da religião islâmica numa altura em que o calendário aperta.

Até 30 de março, quem pratica o Ramadão irá jejuar entre o nascer e o pôr-do-sol. E o referido quarteto não é exceção. Bruno Lage não vê nisso um problema.

«Não estamos preocupados com o rendimento deles. Através de um elemento da equipa técnica, o Alexandre Silva, fomos ver como é que os jogadores se comportaram em épocas anteriores [neste período]. Os registos são interessantes em termos de rendimento, por isso tivemos esse cuidado de perceber», referiu, antes de anunciar uma pequena medida.

«A alteração que fizemos foi pequena, no horário de chegada. Para que os jogadores não estejam tanto tempo à espera no início da manhã, chegam mais próximo do treino», disse Bruno Lage.

O Benfica recebe o Nacional no Estádio da Luz, pelas 18 horas. As águias encontram-se em segundo lugar com 53 pontos e o Nacional soma 26 pontos, em 12.º.