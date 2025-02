Após o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica defronta neste sábado o Boavista no Estádio da Luz, num jogo em que uma vitória vale a subida, ainda que à condição, ao primeiro lugar da Liga.

Na antevisão ao duelo da 23.ª jornada, Bruno Lage reconheceu que a equipa está debilitada fisicamente, não só pelas lesões mas também pelo desgaste acumulado. «Vou usar a expressão de um dos meus adjuntos de manhã na reunião sobre o estado físico dos jogadores. Eu perguntei-lhe com estava a tropa e ele respondeu: "Estes indivíduos estão claramente no limiar da sobrecarga." Traduzindo para futebolês, claramente que os jogadores estão cansados. (...) Nós temos de ter a capacidade de gerir o nosso plantel para o que aí vem», disse.

«O mais importante é estarmos preparados e amanhã [sábado], pela sequência de jogos, mais importante do que a exibição é realmente somar os três pontos», acrescentou o treinador do Benfica.

Bruno Lage não abriu o jogo acerca de possíveis alterações na equipa, mas garantiu que Kökcü, apesar de ter terminado o jogo com o Mónaco com algumas queixas, está disponível para defrontar os axadrezados. Sobre Aursnes, que jogou com uma ligadura numa das coxas, o técnico das águias foi mais cauteloso: «Vamos ver.»

O Boavista ocupa o último lugar da classificação com apenas 12 pontos, mas é uma equipa quase totalmente renovada depois de ter contratado uma dezena de novos jogadores na última semana e meia. «Tem um treinador novo com muita experiência na Liga e dez jogadores novos. Têm um jogo e foi para esse jogo que olhámos. Temos de estar preparados para, independentemente do sistema, uma equipa à imagem do treinador. Uma equipa coesa, com uma organização defensiva muito forte e transições ofensivas muito fortes. (…) Temos de estar preparados para isso, mas tão importante quanto isso é jogarmos em casa perante os nossos adeptos e, em função a sequência de jogos que estamos a ter, ter determinação. É muito importante vencer, ganhar os três pontos e manter todos os jogadores saudáveis para os jogos seguintes», apontou Bruno Lage.