Bruno Lage abordou a grande novidade na convocatória do Benfica: Fredrik Aursnes, que se encontrava lesionado.

Aos jornalistas, o treinador das águias não revelou se o norueguês vai jogar com o Estrela Vermelha e relembrou que tanto ele, como a equipa, têm de mostrar dentro de qual o rumo que querem tomar.

«Aursnes? Não vou revelar nada sobre as nossas conversas. Ele é que tem de mostrar dentro de campo. Assim como a equipa. Têm de demonstrar dentro de campo qual o caminho que querem fazer no futuro. São excelentes oportunidades a todo o momento provarmos aquilo que somos. Prova-se dentro de campo e não com promessas», começou por dizer na antevisão à primeira jornada da Liga dos Campeões.

«Não tem muito tempo de treino. Ainda hoje (quarta-feira) participou, mas com pouco tempo de treino. Deixa-nos satisfeitos que seja uma solução para amanhã», rematou.