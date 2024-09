Suturado num joelho após a deslocação do Benfica à Sérvia, onde os encarnados defrontaram o Estrela Vermelha de Belgrado, Alexander Bah pode voltar à competição neste sábado, na receção das águias ao Gil Vicente.

«Ele treinou e está convocado para o jogo», esclareceu Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão ao duelo da contar para a jornada 7 da Liga.

O treinador do Benfica deixou elogios à equipa orientada por Bruno Pinheiro. «É um adversário à imagem do seu treinador. Com futebol positivo, atrevimento ofensivo e uma equipa que funciona no seu todo com jogadores de enorme qualidade, principalmente nos jogadores da frente. Temos de estar 100 por cento concentrados e ter 100 por cento de compromisso», avisou, dizendo esperar ver repetidos os bons sinais deixados no último jogo com o Boavista no Bessa.

«Espero a equipa com a mesma dinâmica e o mesmo foco.»