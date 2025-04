Declarações do treinador do Benfica, Bruno Lage, na sala de imprensa do Estádio Cidade de Barcelos, após a vitória por 5-0 ante o Tirsense, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Sobre o regresso de Tiago Gouveia:] «Espero isto que ele acabou de fazer. É um bom regresso, a capacidade de cruzamento que tem é muito boa. Pode jogar nos dois lados, já jogou anteriormente como ala direito e esquerdo, quando começou a treinar temo-lo colocado naquela posição, tem capacidade de cruzamento. Teve uma entrada boa e aproveito a pergunta para tocar nos dois da frente. É um grande jogo do Belotti, mesmo sem marcar. E depois uma entrada muito boa do Arthur. Fico feliz com o golo que marcou, tem sido um profissional incansável. Foi difícil não o colocar no onze inicial e ele responde com o golo e a celebrar com os colegas no banco. A equipa está acima de toda a gente.»