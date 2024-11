Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o FC Porto por 4-1 no Estádio da Luz:

[Terceiro anel orgulhoso?]

«Acho que não é só o terceiro anel. Todos os benfiquistas devem estar orgulhosos daquilo que fizemos hoje, que foi uma exibição à Benfica do primeiro ao último minuto, com uma grande exibição, e é uma vitória muito justa da nossa parte.

[Que importância tem esta resposta do Benfica depois da derrota em Munique?]

«Não era resposta. Nós temos de reagir da melhor maneira sempre que um momento não é bom. E o que é importante realçar é a exibição à Benfica que tivemos hoje.»

[Que conclusões retirou hoje depois de Munique? É assim que o Benfica tem de se apresentar sempre? Pensou demasiado pequeno na última jornada europeia?

«Nós pensamos sempre da mesma maneira. Disse-o ontem e repito-o hoje. Nós preparamos sempre o jogo com bola. Qual é a melhor forma de termos a bola. E a partir daí, se essa for a melhor forma para vencermos o jogo, pensamos em como devemos defender. Fizemos assim com o Atlético Madrid, com o Bayern Munique e com o FC Porto. É assim que trabalhamos. O mais importante é a equipa conseguir reagir e exibir-se à Benfica como fez hoje. Isso é que é o mais importante, tal como continuarmos a crescer de três em três dias, a ter mais exibições destas e a ser mais consistentes.

[Cerca de um terço do campeonato está cumprido. Quando chegou, a situação estava complicada e agora conseguiu uma aproximação ao FC Porto. Quão importante é esta vitória? Acha que a mudança de equipa técnica no Sporting poderá ter impacto no campeonato?

«O que é importante referir é que ninguém vence campeonato à 10.ª jornada e o campeonato português tem sido exemplo disso. Já vimos várias equipas a partir na frente e depois não conseguem terminar em primeiro.

É uma vitória importante para nós porque reforça ainda mais, principalmente da parte dos jogadores, eles acreditarem no trabalho que vamos fazendo e, da nossa parte, o que temos de fazer é consolidar processo e sermos mais consistentes nas exibições.»

[Sobre o facto de o Benfica depender só de si próprio para chegar pelo menos ao segundo lugar e o possível relançamento do campeonato proporcionado pela saída de Ruben Amorim do Sporting…]

[Bruno Lage corrige o jornalista] «Dependemos neste momento também de nós próprios para chegarmos ao primeiro lugar. Se vencermos o jogo em atraso e os dois jogos com o Sporting. Por isso é que dependemos só de nós. São oito pontos, temos um jogo a menos, temos de continuar a fazer crescer a equipa, sermos mais sólidos e consistentes e ter mais exibições com a de hoje. O mais importante é focarmo-nos em nós próprios. Agora perdemos praticamente todos os jogadores e dentro de duas semanas temos um jogo com o Estrela da Amadora para a Taça de Portugal, que queremos vencer.»

[Disse que o Benfica depende de si próprio para chegar ao primeiro lugar. Este está a ser um dos campeonatos mais desnivelados. Este jogo assume, por isso, um cariz muito importante, até mesmo pela questão dos golos? Esta vitória foi também um statement, até porque não marcava quatro golos ao FC Porto desde a década de 60. Jogo com o Sporting no mês que vem assume importância fora do vulgar?]

«É reforçar o que acabou de dizer. Ontem na conferência utilizou-se a palavra decisivo e eu disse que não era decisivo mas era importante. Quando chegámos já havia a desvantagem pontual de cinco pontos. Agora é de oito porque temos um jogo a menos.

Todos os jogos vão ser muito importantes. Queremos chegar ao fim e ter mais pontos do que os nossos adversários. O jogo com o Sporting é no próximo mês. Sei que é no próximo mês a seguir à paragem. Mas a seguir temos o jogo com o Estrela da Amadora, depois o jogo da Liga dos Campeões e depois os outros jogos. Todos os jogos são importantes, mas o que vemos é o seguinte.»