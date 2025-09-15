Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo com o Qarabag para a Liga dos Campeões. O técnico das águias voltou a falar sobre Bernardo Silva:

Disse que tinha a certeza de que Bernardo Silva voltaria ao Benfica independentemente do presidente. Também está disponível para treinar o Benfica com qualquer presidente?

«Acho que disse o óbvio sobre o Bernardo, para ser honesto. Disse o que qualquer adepto do Benfica sabe e diz na interpretação do registo público do Bernardo sobre o regresso dele ao Benfica. Também já tive a oportunidade de falar com o jogador sobre isso e acredito muito que um dia - e foi isso que eu disse! - independentemente do treinador ou do presidente, o Bernardo vai voltar ao Benfica.»

