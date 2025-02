Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Moreirense no Estádio da Luz:

[Fez hoje uma volta desde que está à frente do Benfica. Quando chegou, a equipa estava a cinco pontos do Sporting e agora está a quatro. Balanço?]

«Já estivemos em primeiro. Chegámos rápido ao primeiro lugar, saímos do primeiro lugar e vamos chegar ao primeiro lugar.»