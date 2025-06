* Em Charlotte

Bruno Lage mostrou-se confiante o jogo desta sábado com o Chelsea, no qual o Benfica vai tentar apurar-se para os quartos de final do Mundial de Clubes.

«A equipa está com enorme ambição de prosseguir em frente na prova. É difícil, mas não é impossível. É um jogo e temos um conhecimento profundo da forma como Chelsea joga. E sinto uma vez mais que preparámos o jogo muito bem. Amanhã à hora do jogo há que pôr em campo as nossas forças e a nossa qualidade coletiva e individual. Sinto a equipa motivada e com enorme ambição de seguir em frente», afirmou o treinador das águias em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo marcado para as 21h00 (16h00 em Charlotte, palco da partida).

Lage recusou inclusive atribuir favoritismo ao Chelsea, apesar da qualidade e do enorme poderio financeiro do conjunto inglês. «Quando olho para os meus jogadores, eles dão-me razões para acreditar que vai ser 50-50.»

O Benfica vem de uma vitória moralizadora diante do Bayern Munique, resultado que causou sensação na imprensa internacional e mais uma prova da boa resposta da equipa portuguesa diante de equipas poderosas, como aconteceu noutras ocasiões já nesta temporada, marcada por vitórias sobre Juventus, Atlético Madrid e pela boa resposta em duelos com o Barcelona.

«É com enorme orgulho que representamos o futebol português. Ficamos sempre muito gratos e eu em particular fico muito grato por poder representar o futebol português sempre que jogamos competições europeias. (...) A nossa ambição é fazer sempre mais. Tivemos uma boa prestação na Liga dos Campeões e aqui temos um percurso em que os objetivos iniciais foram claramente atingidos: passámos em primeiro lugar e continuamos com uma ambição enorme de prosseguir na prova», apontou.

O treinador do Benfica reforçou a mensagem deixada na antecâmara do jogo anterior, quando apontou para a necessidade de a equipa ser mais agressiva. «Em termos daquilo que é a evolução da equipa, há alguns momentos do jogo em que temos de crescer, de evoluir. Alguns vêm com o trabalho e infelizmente esta pré-época infelizmente vai ser mais curta do que o normal. Outros vão evoluir porventura pela entrada de um ou de outro jogador. Mas há uma coisa que tem de ser transversal e que temos de colocar cá fora, que é a agressividade. E temos vindo a fazer esse trabalho. O que fizemos no último jogo, jogar contra uma equipa que em termos defensivos aposta muito nos duelos individual e em particular na primeira parte termos vencido mais duelos individuais pelo ar e pelo chão, é um bom sinal de que a equipa pode ser mais agressiva em campo.»

Bruno Lage falou depois sobre a montra que este Mundial representa não só para o Benfica, mas também a nível pessoal, isto depois de uma temporada que terminou com a perda da Liga e da Taça de Portugal para o Sporting e deixou o técnico mais fragilizado junto de parte dos adeptos dos encarnados. «Todos os momentos, em particular pelo Benfica e pelo seu historial, são para prestigiarmos a equipa. Eu sei o meu valor. Não é por ganhar mais ou menos jogos que vou ser melhor ou pior treinador. Sei o caminho que quero fazer e o meu trabalho, que é fazer a equipa evoluir. Para fora, com resultados positivos é diferente, mas o mais importante é termos consciência do nosso valor. E falo de mim. Claro que o Benfica não é grande pelas vitórias morais. É grande pelas grandes conquistas que teve na Europa e no Mundo. Estamos a aproveitar ao máximo este momento para valorizar e prestigiar o nome do clube ainda mais», rematou Bruno Lage.