O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Santa Clara, na Luz, para a 28.ª jornada da Liga 2019/20 que os açorianos venceram por 4-3

«Vou começar pela segunda parte, quem entra e faz o que fizemos, ao marcar três golos…a equipa entrou forte, concedeu um golo de canto de novo, reage, faz a reviravolta e depois oferece duas oportunidades de golo. Primeiro num penálti, depois numa carambola. Não quero tirar mérito ao Santa Clara, porque estão a fazer trabalho fantástico, mas foi isso que senti. Criámos algumas ocasiões na primeira parte, lembro-me da do Rafa. Depois um golo um pouco estranho, uma primeira parte equilibrada e sinto que podíamos ter feito um golo. A forma como sofremos os golos deixa-nos um sabor amargo e são três pontos que não podíamos ter perdido. Marcámos três golos e não podíamos sofrer quatro como sofremos.»

«Como convenço os adeptos? Com o trabalho. Com muito trabalho diário. É a única forma de convencer. A maneira como nós conseguimos os golos e inclusive depois do 3-2 as ocasiões que tivemos e eventualmente chegar a um 4-2 e 5-2 e o Santa Clara acabou por fazer dois golos.»

«Se a equipa está a ceder à pressão? Acho que não. Está a jogar neste contexto que não é natural. O meu colega referiu isso, jogar com estádio vazio não é a mesma coisa.»

Os avançados titulares servem apenas para desgastar?

«É um contexto que não é normal e o trabalho do ponta de lança é isso mesmo, trabalhar e ter oportunidades. O Seferovic podia ter marcado. O importante é estarem disponíveis para a equipa.»