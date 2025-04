Não é novidade, mas é uma das poucas considerações que Bruno Lage deixou escapar sobre a equipa para o clássico do Dragão.

Renato Sanches está fora, pois claro, depois ter contraído mais uma lesão muscular no jogo da última quarta-feira frente ao Farense. Quanto a Tomás Araújo, o técnico deixa dúvidas sobre a utilização do jogador que tem uma pubalgia.

«Tentamos fazer uma boa gestão do Tomás e depois amanhã decidir qual o melhor jogador em função da estratégia que vamos adotar. Apesar de ser um central, o Tomás dá-nos profundidade pelo corredor, tem qualidade de cruzamento, integra muito bem o terço ofensivo, independentemente do ala que jogue por ali. Temos de avaliar e amanhã perceber qual a melhor opção para o jogo», afirmou o técnico, que sobre o onze tem pouco a revelar.

«Preparámos bem o jogo. Temos várias coisas para conversar com os jogadores. Ainda temos o dia de amanhã para decidir. A única confirmação é o Renato, que acabou de se lesionar no último jogo e está fora», acrescentou o técnico dos encarnados na conferência de imprensa do início da tarde, no centro de estágios do Seixal.

O FC Porto recebe o Benfica este domingo, às 20h30. O Maisfutebol estará no Estádio do Dragão a acompanhar o clássico AO MINUTO.