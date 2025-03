Apesar de ter viajado com a equipa, Álvaro Carreras está castigado e não poderá defrontar o Barcelona. Samuel Dahl vai ocupar o lugar do espanhol no lado esquerdo da defesa do Benfica, embora tenha pisado em zonas mais adiantadas do terreno nas últimas partidas.

«Vou usar a expressão do Tomás [Araújo]: preparamos todos os jogos da mesma maneira. O Samuel [Dahl] é um jovem jogador, com um enorme talento, teve uma adaptação muito boa ao clube e à nossa forma de jogar. Tem sido utilizado de várias formas e isso também é bom para o nosso jogo, para termos sempre um posicionamento diferente. Está enquadrado com a equipa, com os colegas e com a nossa forma de jogar. Preparou-se normalmente e amanhã [terça-feira] vai jogar», confirmou Bruno Lage, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os catalães.

Florentino já trabalha com a equipa, mas o treinador do Benfica não revelou se conta com o médio para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

«O Tino vai treinar e só amanhã de manhã vamos tomar a decisão final», disse Lage.

Depois da derrota por 1-0 na Luz, o Benfica tenta carimbar a passagem aos quartos da Champions esta terça-feira, na Catalunha, num duelo marcado para as 17h45 e que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.