De saída do Benfica, Ángel Di María será titular na estreia dos encarnados no Mundial de Clubes, esta segunda-feira, diante do Boca Juniors (23h00), revelou Bruno Lage.

«Temos jogadores argentinos que venceram o Mundial, que conhecem muito bem o Boca e nos passaram informações preciosas. Posso dizer que o Di María começa o jogo amanhã [segunda-feira]», disse o técnico dos encarnados, na antevisão à partida.

Lage assume que o jogo com os argentinos é «importante» nas contas do grupo e revelou como preparou a partida, isto porque Miguel Ángel Russo ainda não fez qualquer jogo desde que voltou ao clube.

«Vai ser um jogo muito competitivo. Anteriormente, jogava em 4-4-2 losango, acreditamos que amanhã possam jogar num 4-4-2 tradicional. A questão é perceber se jogam com dois avançados ou com um homem atrás dos avançados. O ponto forte do Boca é jogar como equipa, juntos, compactos. É uma equipa aguerrida e temos de estar no nosso melhor. Vamos jogar contra uma grande equipa e o Boca sabe que vai jogar também contra uma grande equipa. Vai ser um grande jogo», frisou.

O Boca vai contar com muitos adeptos no estádio, mas Lage também espera «imensos adeptos do Benfica a apoiar». A maior preocupação do treinador do Benfica é o calor que se faz sentir em Miami.

«Acredito que vai ser um grande jogo, mas, acima de tudo, temos de ter em atenção as condições climatéricas. Essa é a grande questão do jogo de amanhã. As duas equipas encaram este Mundial como uma oportunidade de se mostrarem ao mundo, os jogadores também podem representar o clube ao mais alto nível. Jogar às 18h00 com calor e humidade vai ser um desafio», salientou.

«Têm acompanhado os treinos e têm sentido o enorme calor. É um fator de adaptação. Há vários pontos em que este Mundial é diferente de um Mundial de seleções. A última vez que estive com a equipa foi há duas ou três semanas e estou com eles apenas há alguns dias. Numa competição curta, temos de perceber os que nos podem dar energia imediata e o rendimento que tivemos há três semanas. A nossa abordagem ao jogo é de sentirmos que podemos ser um treinador/selecionador e encarar a competição como um mundial de Seleções. Temos uma ambição enorme de passar a fase de grupos. Condições climatéricas como estas, com a nossa forma de jogar… se passarmos o primeiro objetivo, com jogos a eliminar a uma mão, podemos fazer uma boa campanha. Será um jogo muito interessante e um teste ao que deixámos há três semanas», acrescentou.

O técnico das águias recusou ainda entrar na discussão em torno da valia do futebol europeu face àquele que é praticado noutros continentes.

«Discutem isso há 20 ou 30 anos e não sei responder. Daqui a um mês vamos saber responder (risos). Já tive experiências em diferentes continentes e o que posso dizer é que as condições climatéricas mudam o jogo. São muitas equipas e culturas. Temos o sangue quente argentino e turco… Amanhã será um jogo interessante, contra uma grande equipa. Vai ser um de muitos jogos interessantes no Mundial. Essa questão será respondida mais à frente», rematou.

O Benfica defronta o Boca Juniors esta segunda-feira, em Miami, às 23h00, num jogo que poderá seguir AO MINUTO, no Maisfutebol.