O treinador do Benfica, Bruno Lage, confirmou esta sexta-feira as ausências de Ángel Di María e Arthur Cabral para o jogo com o Moreirense, da 21.ª jornada da Liga, revelando que o avançado brasileiro se lesionou.

«O Di María não está disponível para este jogo e a nossa ideia é que eventualmente no próximo jogo já possa estar», afirmou Lage, em conferência de imprensa.

Um pouco mais tarde, ao ser questionado por Andrea Belotti, Lage confirmou que o italiano já poderá jogar, tendo confirmado que Arthur Cabral vai ficar de fora ante os cónegos.

«Pode ser uma opção já para o jogo de amanhã, que entretanto o Arthur Cabral lesionou-se. Por isso, acabamos por ter as mesmas soluções, fundamentais, de ter um avançado e de olhar um bocadinho para o que tem sido o papel do Amdouni. Gosta de jogar numa linha mais recuada e havendo a possibilidade de negócio de trazer um ponta de lança com características similares ao Amdouni, podemos eventualmente utilizá-lo mais como ponta de lança e o Zeki ser esse jogador de segunda linha», disse Lage.

«Foi uma oportunidade e queremos tirar o maior rendimento dele», concluiu, sobre Belotti.

O Benfica-Moreirense joga-se a partir das 18 horas de sábado, na Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.