Bruno Lage confessou, em conferência de imprensa, que gostava de contar com João Félix no plantel do Benfica, na próxima temporada.

O treinador dos encarnados lembrou que o clube precisaria de fazer um esforço financeiro para trazer de volta o avançado, que também teria de manifestar «vontade» em regressar à Luz.

«O João já tem falado sobre essa situação. Todos eles gostavam de voltar ao Benfica. Nós temos de criar a oportunidade e eles demonstrarem a vontade de vir para o Benfica. Têm de se juntar essas duas coisas. A questão financeira também é muito importante, não podemos esquecer que o João há alguns anos saiu por 120 milhões e agora tem de ter um custo, ou de empréstimo, ou de compra de alguma percentagem do passe. Do outro lado, há o salário do jogador. Tem de haver vontade e vontade há muita. Mas tem de haver vontade e a parte financeira dos dois lados», assumiu o técnico dos encarnados, na antevisão ao jogo com o Boca Juniors, na estreia no Mundial de Clubes.

Lage não confirmou se Belotti e Renato Sanches vão continuar no Benfica na próxima época, mas garantiu que «o plantel vai ser diferente», até porque existem «situações em aberto». Desde logo, o treinador das águias quer reforçar a lateral-direita, isto porque o Benfica ainda não tem substituto para Bah, lesionado desde fevereiro.

«Viemos mais cedo, tínhamos um grupo de 10/11 jogadores que estiveram connosco ao longo da época e chamámos alguns jogadores da B e dos juniores para conhecê-los melhor. Isso foi um objetivo que atingimos desde que estamos cá: conhecer ainda melhor alguns jogadores. Sabemos o que queremos, sabemos a qualidade que temos de ter ao serviço do Benfica e não nos quisemos precipitar», afirmou.

«Há vagas no plantel que têm de ser preenchidas e lateral-direito é uma delas. Não nos quisemos precipitar e escolher apenas para o Mundial de Clubes. Quem entrar, tem de ser um jogador de qualidade. Daqui a cinco semanas, ou um pouco mais, temos de estar a competir de três em três dias para atingir objetivos muito importantes: a Supertaça, o acesso à Liga dos Campeões e as primeiras jornadas do campeonato. Temos de ter uma entrada no campeonato completamente diferente do que na época passada. Não basta apenas o onze, temos de ter um plantel de qualidade», salientou.