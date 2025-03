Declarações de Bruno Lage em conferência de imprensa após a vitória do Benfica ao Nacional (3-0):

[Leitura do jogo]

«Antes de mais queria manifestar as nossas condolências ao Barcelona. Antes de falarmos de nós, queria realçar a exibição do Nacional. Foi uma equipa muito segura. Isso enaltece a nossa primeira parte com boas dinâmicas e oportunidades de golo. Podíamos ter chegado ao intervalo com um resultado diferente. Quero dar os parabéns aos três guarda-redes. Lucas França fez uma grande exibição. O Samu fez uma exibição muito boa, para alem do penálti foi muito seguro a defender e a atacar. E depois o Trubin. Quer no final da primeira parte quer no final do jogo foi companheiro do Samu, estiveram juntos. Tem sido esse o nosso sentimento de equipa. Terminamos o jogo com Samu, António Silva, Leandro Santos e Renato Sanches, quatro miúdos formados cá em casa. Um resultado bom por 3-0. Três golos, mais os três do meu pai. Ele diria que o jogo devia ter ficado 6-0.»

[Leandro Santos]

«Exibição segura e a crescer. Confiamos muito nele e sentimos que foi o homem certo para jogar. Não temos receio nenhum em pô-lo a jogar.»

[Remates à baliza]

«Lucas França fez uma exibição de encher o olho. Duas ou três intervenções muito boas do guarda-redes. Também duas ou três vezes em que os centrais tiraram o golo de carrinho. O mais importante é as oportunidades que criamos.»