Embora não tenha confirmado nenhuma movimentação de mercado, Bruno Lage fugiu à resposta fácil, que seria não falar de jogadores de outros clubes, e avaliou Amar Dedic e Anis Hadj Moussa (na capa do artigo), ambos apontados ao Benfica.

Lage garantiu que conhece bem o lateral-direito do RB Salzburgo. «Falamos no lateral-direito e apareceu logo o nome de um… O que posso dizer é que o conhecemos muito bem e é um bom jogador. Também precisamos de um ala direito», disse o técnico dos encarnados, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Auckland City, antes de ser questionado se também conhecia Anis Hadj Moussa.

«Também conheço muito bem, é muito bom jogador», afirmou.

Dedic tem 22 anos e é internacional pela Bósnia e Herzegovina. Esta época, fez 25 jogos pelo RB Salzburgo (seis assistências) e foi cedido pelos austríacos ao Marselha na segunda metade da temporada (dez jogos e uma assistência). Segundo a imprensa internacional, poderá custar dez milhões de euros aos cofres das águias.

Amar Dedic (AP Photo/Christophe Ena)

Já Anis Hadj Moussa, é um extremo internacional pela Argélia, de 23 anos, que alinha no Feyenoord. Marcou 11 golos e deu três assistências em 44 partidas na presente época. A imprensa dos Países Baixos dá conta de negociações entre o Benfica e o emblema de Roterdão.