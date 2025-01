O Benfica inicia a sua caminhada em 2025 com uma receção ao Sp. Braga, para o campeonato. Lage fez a antevisão à partida no Seixal, nesta sexta-feira, e deixou votos de um triunfo a abrir o calendário.

«Queremos começar da melhor forma possível. O que pretendemos é fazer uma grande exibição e começar o ano da melhor maneira, contra um adversário muito competente contra uma equipa técnica de enorme qualidade. Mas queremos os três pontos, com uma boa exibição e com golos»,

Questionado se vai encontrar um Sp. Braga «fragilizado», com apenas duas vitórias em cinco jogos, Lage rejeitou e recordou os tempos em que foi adjunto de Carvalhal.

«Espero um adversário muito competitivo, com uma forma de jogar muito interessante com qualidade e um registo fora de casa muito bom. Quer nós, quer o Sporting de Braga, daquilo que conheço do Carlos Carvalhal, não há tempo para olhar para trás. Temos de apresentar a equipa da melhor forma. Eles terão a ambição de fazer um bom jogo, competitivo, no Estádio da Luz. Temos de contrariar isso pela criando oportunidades, marcar golos e vencer o jogo», afirmou.

O Benfica, terceiro classificado, recebe o Sp. Braga (5.º) na tarde deste sábado (18h). Um encontro da 17.ª jornada da Liga