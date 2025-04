Com uma sequência de nove vitórias consecutivas no campeonato, a melhor nesta temporada, o Benfica vive uma fase e lidera a tabela classificativa com mais dois pontos do que o Sporting.

Questionado se, eventualmente o Benfica for campeão, Bruno Lage é o grande «rosto» do título, o treinador quis destacar o coletivo.

«Não há rostos. O rosto é a qualidade dos jogadores, é a minha competência e da equipa técnica... Sem eles, não tinha capacidade de preparar os jogos como preparo. É, também, capacidade de presidente, diretor desportivo e diretor geral, pela forma como fizemos os ajustes, em janeiro, com uma estrutura que indica um rumo, com adeptos a apoiar», começou por dizer.

«Dizer que foi A, B ou C, quando estamos num desporto coletivo, é pouco importante. Importante é sentir que as pessoas pertencem e jogam por um grande clube. Temos um objetivo em comum. O jogo de amanhã é muito importante para sentirmos que o foco está no objetivo final», completou.

Sobre o próximo desafio, neste caso um duelo caseiro com o Arouca, no Estádio da Luz, Bruno Lage pediu «humildade» dentro e fora de campo.

«Amanhã pode ser um bom exemplo de como todos estamos com o foco certo para atingir os nossos objetivos, tanto jogadores e adeptos. É preciso respeito ao observar o Arouca e que isso nos traga humildade para enfrentarmos o jogo de amanhã. É isso que espero dos adeptos. Confiança e respeito. É uma equipa que fez boas exibições diante de Sp. Braga e Sporting. Tem de haver esses dois fatores. Que amanhã seja mais uma vez que o Estádio da Luz seja um 'inferno', que da bancada para a relva se transporte apenas energia positiva», pediu.

O Benfica defronta o Arouca pelas 18 horas deste domingo, em Lisboa, em jogo da 29.ª jornada da Liga portuguesa. Pode acompanhar o duelo AO VIVO com o Maisfutebol.