O treinador do Benfica, Bruno Lage, confirmou que o futebolista argentino Ángel Di María está convocado para o jogo ante o Gil Vicente, de acerto de calendário, da 24.ª jornada da Liga, marcado para sexta-feira (20h15).

«O Di María está convocado para o jogo de amanhã, treinou bem e como tal está convocado para o jogo de amanhã», afirmou Lage, em conferência de imprensa, ao início da tarde desta quinta-feira.

Lage referiu ainda que, além de Di María, Nicolás Otamendi – regressado em cima do jogo, depois de representar a Argentina – e Tomás Araújo estão na lista para Barcelos.

«O que posso dizer sobre os jogadores é que estão convocados, os três. Amanhã vamos tomar as melhores decisões em função da questão de esforço e recuperação das pequenas mazelas que os jogadores trouxeram de trás», disse.

O técnico do Benfica foi ainda questionado sobre as alterações que o avançado argentino obriga quando está em campo. Lage afirmou ainda que «é gratificante» poder contar não só com o argentino mas com os restantes avançados destacando a versatilidade das posições que podem ocupar.

«Cada jogador oferece dinâmicas por força das suas características individuais. Por isso, poder contar com Di Maria e com os avançados que nós temos à nossa disposição é realmente gratificante. Depois nós termos, enquanto treinador e enquanto equipa técnica, a oportunidade de colocar a jogar em equipa», começou por dizer.

«Temos utilizado o Di Maria mais pela direita, pé esquerdo por dentro, oferece determinado tipo de movimentos. Por exemplo, o Aktürkoglü tem jogado nos dois corredores e tem feito também um bom trabalho. O Bruma, o Andrea [Schjelderup], o Zeki [Amdouni], ultimamente também tem jogado à direita e joga muito bem com os dois pés e oferece sempre essa imprevisibilidade de vir por dentro e ir por fora», completou Lage sem deixar de referir que ainda não teve a oportunidade de colocar João Rego, jovem da formação, na sua melhor posição.

Sobre uma possível recaída das lesões particularmente de Di María, de Tomás Araújo e uma quebra de Otamendi, Lage desvalorizou e deu como exemplo Manu e Bah para explicar que as lesões calham a todos.

«Não são só estes 3, todos os jogadores. Não sei se há 2 meses, assisti uma coisa que nunca tinha assistido. Dois atletas, se calhar no melhor momento profissional, pelo menos para um, e pessoal para os dois, que foi o Bah, que tinha acabado de ser pai, de gémeos, e o Manu, com uma transferência de Guimarães para o Benfica. E no mesmo minuto, no mesmo campo do terreno, lesionam-se os dois e ficam de fora desta época e do início da próxima. Por isso, é sempre um risco», referiu.

