Uma entorse traumática do joelho esquerdo com estiramento capsular parecia atirar Fredrik Aursnes para o departamento médico do Benfica por pelo menos duas semanas, mas seis dias depois da lesão sofrida no Mónaco o médio norueguês não só no onze do Benfica no jogo decisivo do play-off de acesso aos «oitavos» da Champions, como fez toda a partida.

Na antevisão ao jogo com o Boavista, Bruno Lage deixou elogios ao jogador. «Falamos muito nos jogadores que marcam golos e que fazem assistências e ele fez um jogo fantástico. Até brinquei com ele perante o grupo: disse que ele era o nosso Kevin de Bruyne, porque aquilo que ele fez com a limitação que tinha só um grande jogador como o Fredrik poderia fazer. Devemos muito ao Fredrik o facto de termos feito um jogo sólido e consistente. Fez um jogo fantástico e fica bem olhar para o que ele tem feito e o contributo que tem dado à equipa», apontou.

O treinador do Benfica não confirmou se Aursnes repetirá a titularidade neste sábado diante do Boavista. «Vamos fazer a avaliação. É verdade que não ter apenas dois dias, mas três ajuda a recuperar. Vamos ver até que ponto está recuperado para jogar.»