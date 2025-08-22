Lage diz que Vieira não ultrapassou «a linha vermelha»
Treinador do Benfica confrontado com as palavras do antigo presidente, que entende que o técnico «tem mudado a sua essência»
«Luís Filipe Vieira? Não tenho qualquer intenção de falar sobre isso»
«Os benfiquistas querem ser campeões, por isso o nosso foco está no campeonato»
«Aktürkoglu ou Schjelderup? Quero que sejam competitivos entre eles»
«Neste momento temos de vencer e depois teremos tempo para convencer»
«Pior arranque ofensivo dos últimos 15 anos?», Lage responde com outra estatística
«Rotação contra o Tondela? Espero apresentar o onze em melhores condições»
Lage: «O Aktürkoglu está de cabeça, corpo e alma no Benfica»