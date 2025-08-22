Luís Filipe Vieira afirmou na entrevista à TVI/CNN Portugal que Bruno Lage mudou a sua essência, mas o treinador do Benfica não quis responder ao antigo presidente, na conferência de imprensa desta sexta-feira.

Palavras de Vieira sobre a aposta em jovens da formação

«Não tenho qualquer intenção de responder a nenhum candidato, desde que não seja ultrapassada a linha vermelha que falámos sobre as eleições. A linha vermelha não foi ultrapassada, não tenho qualquer intenção de falar sobre isso.»

