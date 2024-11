Na antevisão ao Farense-Benfica, Bruno Lage foi questionado sobre se considera que a saída de Ruben Amorim do Sporting para o Manchester United vai deixar o rival lisboeta mais fragilizado e se, com isso, abre-se uma oportunidade para os encarnados se aproximarem do topo da tabela.

«O tema do dia para nós é o Sporting... de Farense. E é com isso que temos de nos preocupar. Com o jogo que temos amanhã [sábado] e em função desse e dos outros que surjam é continuarmos a ser fortes e continuarmos a evoluir da forma como temos evoluído. Esse é que é o nosso assunto do dia», fintou o treinador das águias.

O Sporting Clube Farense-Sport Lisboa e Benfica joga-se neste sábado a partir das 18h00.