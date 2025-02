Com o campeonato prestes a entrar no último terço, apenas dois pontos separam o Benfica do líder Sporting.

Nesta altura da época, as duas equipas têm sido muitas lesões e sobrecarga física. Nesta semana, os leões foram eliminados da Liga dos Campeões, mas as águias apuraram-se para os oitavos de final. Tempo de descanso? Vai ter de ficar para depois.

É o preço do sucesso estarmos a jogar. Valorizar o que temos vindo a fazer, mas olhar para o futuro com confiança, independentemente de não termos alguns jogadores que são importantes para nós, temos de ter a capacidade de encontrar soluções dentro do nosso plantel», destacou Bruno Lage.

Além de Sporting, o FC Porto - igualmente eliminado das provas europeias - também terá mais tempo de descanso entre jogos do que o Benfica, o que pode ser uma vantagem para os rivais nesta reta final de temporada. «É o preço do sucesso e o peso nos sentarmos numa cadeira de um clube com a dimensão do Benfica. Temos de ter objetivos concretos nas provas europeias e partir para o próximo jogo dessa competição para tentar vencer», insistiu.

Lage considerou que a luta pelo título vai durar até ao fim do campeonato. «Vou manter o mesmo discurso que tive há dois meses. Vai ser uma corrida até final em função da sequência de jogos e daquilo que são as duas últimas jornadas [nd.r.: Benfica defronta o Sporting na Luz e o Sp. Braga fora]», apontou.

Para o assalto à reta final da temporada, Lage conta, palavras do próprio, com um «exército. «A cada dia que passa os jogadores percebem melhor as nossas ideias, mas mais importante do que isso é o espírito de união que têm. A forma como jogam: unidos como uma família. Utilizando uma expressão mais forte, como um verdadeiro exército e apresentarem-se felizes como se apresentou o Kokcu no último jogo com aquele sorriso», rematou.