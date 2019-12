O Benfica não depende apenas de si para chegar à «final four» da Taça da Liga. Na véspera da partida no Bonfim, da 3.ª jornada do grupo B, Bruno Lage frisou que compete à sua equipa ganhar e esperar pelo desfecho do jogo em Guimarães.



«Neste momento, não dependemos só de nós. Por isso, aquilo que está no nosso horizonte é preparar a equipa da melhor maneira, amanhã [sábado] vencer e depois esperar pelas contas do nosso grupo», disse, em declarações à BTV.



Ainda que tenha garantido que respeita a competição, o técnico das águias admitiu ainda dar minutos aos jogadores menos utilizados.



«Não vamos mudar em nada na nossa forma de encarar e de pensar esta competição. Isto não significa que não tenhamos enorme respeito pela prova e que não tenhamos intenção de fazer o nosso melhor. Sabemos que não dependemos apenas do nosso resultado [para passar à final four]. No nosso horizonte está preparar a equipa da melhor maneira, vencer e depois esperar pelas contas do nosso grupo», reiterou.



Por último Lage recordou os dois jogos anteriores na Taça da Liga. «Acho que fizemos um bom jogo com o Guimarães [0-0], o resultado ajusta-se, mas podíamos ter vencido pelo que fizemos na segunda parte. Depois, não vencemos na Covilhã [1-1] e não dependemos de nós.»