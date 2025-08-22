Apesar de levar cinco jogos sem sofrer golos, o Benfica também tem apenas seis golos marcados neste início de época, sendo este o pior registo dos últimos cinco anos. Bruno Lage, ainda assim, elogia a equipa e lembra o pouco tempo de pré-época. Já sobre a necessidade de reforços, as explicações ficam para mais tarde.

Palavras de Pavlidis após jogo na Turquia e necessidade de um criativo

«O Pavlidis até disse algo que tínhamos comentado logo a seguir, que foi já dar a projeção do jogo seguinte: sermos mais agressivos no último terço. Iniciámos o jogo muito bem e é nesse sentido que ele faz esse comentário.

Lembra-se da última época que iniciou assim? Com quatro jogos, quatro vitórias e zero golos sofridos? É a primeira vez, por isso é que não se lembra. Este grupo de jogadores está a fazer isto sem ter férias, sem pré-época. Quatro vitórias, cinco jogos seguidos sem sofrer golos e venceu a Supertaça. Número de golos marcados? Se olharmos a 60 ou 70 anos, em seis épocas, no top, duas têm lá o registo de um treinador português.»

O que a equipa precisa de melhorar

«A equipa tem de continuar a trabalhar. Temos de ter consistência. Estamos em agosto, temos cinco semanas de trabalho, temos de dar muito mais de todos nós para atingirmos objetivos. Sinto a equipa muito motivada em dar projeção a este início de época, mas sabe que pode crescer. Há jogadores a chegar, alguns só há uns dias tiveram a sua própria casa, andavam em hotéis. Estamos satisfeitos, mas queremos mais, porque sabemos qual é a exigência dos nossos adeptos.»

Disse que queria um extremo-direito e que gostava de Moussa

«Faremos a análise do mercado no final. Não há nenhum plantel fechado até o mercado fechar.»