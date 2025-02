Confrontado com várias ausências forçadas por lesão no jogo com o Mónaco, que se realiza na terça-feira no Estádio da Luz, Bruno Lage rejeita dizer qual a competição mais importante para si.

Questionado se a resposta estava no seu habitual caderno de notas (que, desta vez, Lage não trouxe para antevisão da partida da Champions), o treinador do Benfica rejeitou comentar.

«Independentemente de trazer o caderno ou não, o mais importante é caderno que vem desde 1904, que nos diz que o Benfica tem de dar resposta a qualquer momento. Temos de apresentar o melhor onze possível para continuar em prova», atirou, no Benfica Campus, no Seixal.

Sem mais divulgar mais sobre as escolhas do onze inicial, Lage foi ainda confrontado com a já habitual falta de minutos de Gianluca Prestianni. Mais uma vez, garantiu que tem um plano para ele e para os restantes colegas.

«Acabámos de ter um jogador de 24 anos [Kokçu] a falar sobre o plano de jogo dele. Que o jogo dele defensivo se iguale ao ofensivo. Temos também um plano para o Prestianni. Temos imensos jogadores, não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Temos também um plano para o Schjelderup. O Benfica contratou um jovem talentoso como Prestianni, não foi para um ano, foi para quatro ou cinco. Há que ter paciência», começou por dizer.

«Na mesma linha do Prestianni podíamos também falar sobre três meninos da nossa academia, como o Leandro Santos, João Rêgo e Nuno Félix. Todos eles estão disponíveis para jogar, incluindo o Prestianni. Todos eles têm um plano», garantiu.

Bah, Manu Silva, Aursnes, Tiago Gouveia, Florentino, Renato Sanches e Ángel Di María estão lesionados e não vão jogar contra o Mónaco.

O Benfica defronta o Mónaco na segunda mão do play off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, pelas 20 horas de terça-feira. Na primeira mão, os encarnados venceram os monegascos por 1-0.